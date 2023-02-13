Hagi'den Türkiye'ye deprem mesajı: ''Türk milletinin yanındayız''

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştu.

Hagi, ''Hepimiz Türk milletinin yanındayız. 1977'deki Romanya depremini ben de yaşamıştım. O zamanlar sadece 40 saniye sürmüştü ama bu deprem 1,5 dakika sürdü. Bu çok uzun bir süre. Aynı zamanda 1999 Körfez depremini de yaşadım.

Nasıl olduğunu biliyorum. Hepimiz nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Tüm kalbimle Türkiye'nin ve Türk milletinin yanındayım.'' ifadelerini kullandı.