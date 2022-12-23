Hagi sahalara geri döndü

İspanyol Gazeteleri Hagi'nin Barcelona modeli uygulayarak büyük başarı elde ettiğini yazarken, As Gazetesi şu yorumu yaptı.

"Real Madrid ve FC Barcelona'dan eski yıldızı Hagi'nin liderliğindeki Farul, yılı Romanya'nın kış şampiyonu olarak kapatıyor. Hagi, futbolcu olarak ilk çıkışını yaptığı Karadeniz kıyısındaki Köstence limanından gelen bu tarihi takımın sahibi ve koçu.

2009 yılında kurulan Viitorul Constanţa ile genç oyuncuları eğitmek ve Rumen futbolunu canlandırmak amacıyla birleştiğinde geri döndü.

Hagi'nin projesi, Barselona'dan ilham alınan bir model. Çoğu şu anda Romanya milli takımının bir parçası olan çok sayıda genç futbolcu yetiştirdi. En başarılı ürünü İskoç Glasgow Rangers takımı için oynayan oğlu Ianis Hagi."