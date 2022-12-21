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Tudor'dan Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık

Galatasaray'ın eski hocası Tudor, Fenerbahçeli yıldız Crespo'yu istiyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:56
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Galatasaray'ın eski hocası Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Tudor'dan Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık
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Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu, transferin gözdesi konusunda. Geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sene bir üst seviyeye taşıyan yıldız, birçok takımın takibi altında.
Özellikle Atletico Madrid ve Napoli, başarılı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. İki takımın da ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.
Fanatik'in Fransız basınında derlediği habere göre Miguel Crespo’ya bir talip daha çıktı: Marsilya... Mavi-Beyazlılar, teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Gerson’u ara transfer döneminde satmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncunun eski takımı Flamengo’ya ya da Marsilya’da kendisiyle çalışan Jorge Sampaoli’nin şu anda görev yaptığı Sevilla’ya gitmesi bekleniyor.
GERSON PARASI FENERBAHÇE'YE
Marsilya’nın Gerson’u sattıktan sonra yerini Crespo ile doldurmak istediği belirtildi.
Fransız ekibi, Gerson için ödediği rakam olan 20 milyon Euro’ya oyuncuyu göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu transferden elde edilecek gelirin büyük bölümünün, Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı için kullanılacağı kaydedildi.

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