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Falcao Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile İstanbul'a gelen Radamel Falcao, Nef Stadyumu'nda sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:19
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Galatasaray'ın eski yıldızı sahaya indi ve taraftarla buluştu

Falcao Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi
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Falcao, sakatlığı nedeniyle takımı Rayo Vallecano'nun Galatasaray ile yaptığı maçta forma giyemedi.

Ancak sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan eski futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu.

Bir süre sarı kırmızılı futbolcularla sohbet eden Falcao, daha sonra sahanın ortasına çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

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