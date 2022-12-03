Falcao Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Falcao, sakatlığı nedeniyle takımı Rayo Vallecano'nun Galatasaray ile yaptığı maçta forma giyemedi.

Ancak sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan eski futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu.

Bir süre sarı kırmızılı futbolcularla sohbet eden Falcao, daha sonra sahanın ortasına çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.