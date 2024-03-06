Galatasaray'ın eski yıldızı yerine Zambiyalı stoper

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Galatasaray'ın eski yıldızı yerine Zambiyalı stoper
Luyindama, Çin transferinde sağlık raporuna takılınca Galatasaraylı eski yıldızın transferi iptal oldu

Galatasaray ile sezon başında ayrılan Kongolu stoper Christian Luyindama, Çin ekibi Cangzhou Mighty Lions ile transfer olmak üzereyken sağlık kontrollerini geçemedi.

Galatasaray ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Luyindama, Çin takımı Cangzhou Mighty Lions ile anlaştı. Sağlık kontrolleri için Çin'e gitti ancak sağlık raporunu alamadı. Transfer iptal oldu.

Çin ekibi Luyindama ile sözleşme imzalamaktan vazgeçince Zambiyalı Sunzu Stoppila ile sözleşmesini uzattı.

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Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro'ya kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Luyindama'yı beğenen Galatasaray, 5 milyon Euro daha verip oyuncunun bonservisini aldı.

Galatasaray'da 2 sezon daha forma giyen Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiraya verildi. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'da kiralık oynadı.

Bu sezon başında Galatasaray'a geri dönen Luyindama tesislerde tek başına çalışıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek Luyindama, kulüpten ayrıldı. Kongolu oyuncu şu anda serbest durumda.

Galatasaray formasıyla 79 maçta oynayan Luyindama, 6199 dakika sahada kaldı.

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