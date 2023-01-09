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Podolski kendi düzenlediği turnuvadan atıldı

Podolski kendi düzenlediği yardım turnuvasında oyundan atıldı: İzleyenler şaşırdı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:27
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Podolski kendi düzenlediği turnuvadan atıldı
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Lukas Podolski, kendi düzenlediği yardım turnuvasındaki maçta yaşanan bir pozisyonunda hakemle yaşadığı tartışmanın ardından oyundan atıldı. Podolski, sonrasında özür diledi.

Kariyerini Polonya ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de sürdüren Lukas Podolski, Schauinsland Reisen Cup adıyla yardım amaçlı bir salon futbol turnuvası düzenledi.

Daily Mail'de yer alan haberde, turnuvanın yarı finalinde Rot-Wiess Essen'le oynana maçta yaşanan bir pozisyonun ardından Podolski'nin hakemle tartıştığı ve sonrasında oyundan atıldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Podolski'nin hakeme su şişesi fırlattığı aktarıldı.

Turnuva, Rot-Weiss Essen'in şampiyonluğuyla tamamlanırken, Podolski olayla ilgili özür diledi.

Alman basınında yer alan haberlerde turnuvayla bağlantılı olarak 2 milyon Euro yardım toplandığı belirtildi.

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