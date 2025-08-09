Galatasaray'ın gündemindeydi, Merih Demiral'in takım arkadaşı oldu

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Enzo Millot'nun yeni adresi Suudi Arabistan oldu.
Bundesliga ekibi Stuttgart'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki Fransız yıldız, 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Merih Demiral'in formasını giydiği Al-Ahli'ye katıldı.
Al-Ahli, Enzo Millot transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylatığı videoyla duyurdu.
ميلوت ???? 1️⃣0️⃣????#ميلوت_أهلاوي— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2025
????الآن احصل على القميص من المتجر الرسمي https://t.co/0NjdI4ovva pic.twitter.com/7URogxlsQ2