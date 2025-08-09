Galatasaray'ın gündemindeydi, Merih Demiral'in takım arkadaşı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın gündemine aldığı Fransız yıldız Enzo Millot, Merih Demiral'in formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Enzo Millot'nun yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

enzo-millot.jpg

Bundesliga ekibi Stuttgart'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki Fransız yıldız, 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Merih Demiral'in formasını giydiği Al-Ahli'ye katıldı.

Al-Ahli, Enzo Millot transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylatığı videoyla duyurdu.

