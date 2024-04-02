Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
RAMS Park Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlara getirecek.
Ali Şansalan'ın yöneteceği maçta VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg