Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e mağlup olan Sarı Kırmızılılar, ligde Akdeniz ekibini mağlup edip milli araya lider girmek istiyor.
Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ise Samsunspor yenilgisinin yaralarını sarıp puan veya puanlarla haftayı kapatma amacında.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel, Rivas, Dadashov.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi