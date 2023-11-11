Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Galatasaray, milli ara öncesi ligde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın 11'i açıklandı.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e mağlup olan Sarı Kırmızılılar, ligde Akdeniz ekibini mağlup edip milli araya lider girmek istiyor.

Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ise Samsunspor yenilgisinin yaralarını sarıp puan veya puanlarla haftayı kapatma amacında.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel, Rivas, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü Karikatür
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar Spor
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı… Gündem
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı…
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı Spor
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı Yaşam
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı Yaşam
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı