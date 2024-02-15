Galatasaray'ın hayalleri suya düştü. 9 milyon euro buhar oluyor

Sezon başında Leicester City’e kiralanan Yunus Akgün’den Galatasaray’a kötü haber geldi.

İngiliz ekibine şartlı olarak satın alma opsiyonlu giden genç yıldızın 9 milyon euro karşılığında kalıcı olarak transfer olması için 25 maçta ilk 11 olarak forma giymesi gerekiyordu.

Ancak sezonun sonuna doğru yaklaşılırken Yunus Akgün bu şartı yerine getiremeyecek gibi duruyor. Milli yıldız şuana kadar sadece 8 maçta ilk 11 olarak forma giydi.

Öbür yandan opsiyonu kullanmadan Yunus Akgün’ü trasnfer etme imkanı olan Leicester City bu konudaki kararını henüz vermedi.