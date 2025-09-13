Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan büyük sürpriz! Yeni transfer kararı

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

UĞURCAN VE İLKAY SAHADA SINGO KULÜBEDE

Teknik Direktör Okan Buruk ilk 11'de yeni transferlerden Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'a şans verirken ileri uçta ise Barış Alper yerine Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Ayrıca Wilfried Sango ise Eyüpspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Icardi