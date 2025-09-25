Galatasaray'ın imdadına UEFA yetişti!

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde Türkiye rekoru kırdı. Sarı kırmızılılar Nijeryalı forvet Victor Oshimen için 75 milyon euro, Wilfred Singo için 30.7 milyon euro ve Uğurcan Çakır için 27+3 milyon euro bonservis ücreti ödendi. Diğer futbolcuların maaşlarıyla birlikte bu sezon Galatasaray tarihinin en büyük bütçesine ulaştı.

Cim Bom bu bütçeyi oluşturmak için Florya Projesi için Nivak'la yüzde 50 gelir payı ile 560 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Peşinat olarak 50 milyon dolar alındı. Yazın borsada sermaye artırımı yapan kulüp yaklaşık 8,1 milyar TL’lik gelir elde etti. Cim Bom, KAP'a verdiği bilgilere göre stat geliri olarak 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL'yi kasasına koydu. Sezon başında tribünleri elden geçiren yönetim RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978'ye çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo Glimt, USG ve Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray'ın geçen eszon elde ettiği paranın üzerine çıkması kesin gibi.

Bütün bunlara rağmen eylül ayı sonunda devletten ve futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda kalan sarı kırmızılılar kasada nakit sıkıntısı çekiyordu. İşte tam bu sırada UEFA'dan gelen para yönetimin elini rahatlattı. UEFA, sarı kırmızılıların hesabına Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için hak edişi olan 23 milyon euro'yu yatırdı. Böylece borçsuzluk kağıdı almak için Galatasaray'ın hiçbir sorunu kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon Cim Bom'un kasasına garanti olarak yaklaşık 30 milyon euro girecek. Alınan sonuçlarla bu miktar arttırabilir. Devler Ligi'nde ilk maçında Frankfurt'a 5-1'lik farklı bir skorla kaybeden sarı kırmızılılar her galibiyetinde 2.1 milyon euro, beraberlikte 700 bin euro kazanacak. Galatasaray 24 takım arasına girip play-off oynarsa 1 milyon euro'yu kasasına koyacak. Son 16 turuna kalan takımlarsa 11 milyon euro daha gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final 12.5 milyon euro, yarı final 15 milyon euro, final ise 18.5 milyon euro gelir getiriyor. Şampiyon olan takım bunlara ek olarak 6.5 milyon euro daha kazanacak.