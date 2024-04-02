Galatasaray'ın imdadına VAR yetişti

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın imdadına VAR yetişti
Hatayspor; Galatasaray karşısında Strandberg ile skora denge getirdi, ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonda ofsayt tespit edildi.

Galatasaray; Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Sarı-Kırmızılılar; ilk yarıda Icardi'nin attığı golle maçı 1-0 önde götürürken 58. dakikada Hatayspor skoru dengeledi.

Strandberg, kaleci Muslera'dan dönen topu filelere gönderip durumu 1-1 yaptı.

Kaleci Muslera bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını dile getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da ofsayt itirazında bulundu.

Yaklaşık 4 dakika boyunca VAR tarafından izlenen pozisyonda ofsayt tespit edildi ve Hatayspor'un golü iptal edildi.

Galatasaray taraftarı bu anları büyük bir gerginlik içinde izledi.

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