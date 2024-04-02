Galatasaray'ın imdadına VAR yetişti

Galatasaray; Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
Sarı-Kırmızılılar; ilk yarıda Icardi'nin attığı golle maçı 1-0 önde götürürken 58. dakikada Hatayspor skoru dengeledi.
Strandberg, kaleci Muslera'dan dönen topu filelere gönderip durumu 1-1 yaptı.
Kaleci Muslera bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını dile getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da ofsayt itirazında bulundu.
Yaklaşık 4 dakika boyunca VAR tarafından izlenen pozisyonda ofsayt tespit edildi ve Hatayspor'un golü iptal edildi.
Galatasaray taraftarı bu anları büyük bir gerginlik içinde izledi.
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