Galatasaray'ın istenmeyen adamı, Yunanistan'da "Büyücü" oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın istenmeyen adamı, Yunanistan'da "Büyücü" oldu

Galatasaray'da oynarken istenmeyen adamlardan biri olarak ilan edilen Tete sezon başında Panathinaikos'a transferinin ardından Yunanistan'da 'Büyücü' lakabını kazandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ve beklenen performansın gerisinde kalan Brezilyalı oyuncu Tete, bu sezon başında takımdan ayrılmıştı.

7.25 milyon Euro karşılığında Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu performansıyla Yunanistan'ı etkisi altına almayı başardı.

Galatasaray'da adeta yokları oynayan Tete, Yunanistan'da yeniden doğdu. Yeşil-beyazlıların formasını toplamda 16 kez giyen Brezilyalı oyuncu altı gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Dün oynanan maçta bir kez daha sahneye çıktı. Sahasında Aris'i ağırlayan Panathinaikos'ta 33. dakikada Tete'nin golü ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Moron'un golüne engel olamayan Panathinaikos sahadan bir puanla ayrıldı.

Yunan basını Tete'nin bu sezon gösterdiği performanstan her fırsatta övgüyle bahsederken Brezilyalı oyuncuya 'Büyücü' benzetmesi yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, efsane teknik adamın ardından Diego Alonso'ya emanet edilmişti. Yunan ekibi bu sezon da henüz beklenen performansı sergleyemedi.

Ligde oynadığı dokuz maçta 13 puan toplayan Panathinaikos, lider Aris'in beş puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

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