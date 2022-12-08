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Sıcak gelişme. Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Antalya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:54
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Sıcak gelişme. Galatasaray'ın kadrosu belli oldu
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Tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı açıklandı.
Sakat olduğu açıklanan Yunus Akgün ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.

Öte yandan tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı açıklandı.

Galatasaray'ın kampta gerçekleştirilecek maç programı:

10 Aralık 2022 Cumartesi 20.00

Galatasaray - Adana Demirspor

16 Aralık 2022 Cuma 17.00

Galatasaray - Toulouse

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