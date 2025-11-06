Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0’la geçti. Karşılaşmada hat-trick yapan Osimhen yıldızlaşırken, Cimbom bu galibiyetle birlikte önemli bir gelir elde etti.

Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup ederek hem puan durumunda yükselişe geçti hem de ciddi bir kazanç sağladı.

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV GELİR

Ajax karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle Galatasaray, UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı. Son üç karşılaşmasından da galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet primlerinden toplamda 6.3 milyon euro elde etti.

Şampiyonlar Ligi’ne katılım (ayakbastı) ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanan Aslan, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya yükseltti. Süper Lig devi, bu performansıyla hem sahada hem de mali anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.