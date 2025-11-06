Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Hollanda devi Ajax'ı 3-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz puanının 9'a yükseltmeyi başarırken, usta isimler de tarihi galibiyeti bugünkü köşelerinde değerlendirirken, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'e methiyeler düzdüler.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor."

(Levent Tüzemen/Sabah)

'HAYAL ETTİRİYOR'

"Galatasaray oynadığı oyunla artık ‘Bu sahanın patronu benim’ mesajını vermişti. Bir penaltı daha gelmişti Barış Alper sayesinde. Osimhen hat-trick yapmıştı. Okan Buruk’un takımı artık bize daha büyük başarıları hayal ettiriyor."

(Ercan Taner/Sözcü)

'DOKTOR OLSA KANSERE ÇARE BULUR'

"Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı. Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı. Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur! Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme! Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı. Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray! Tebrikler Galatasaray! Durmak yok, yola devam!"

(Zeki Uzundurukan/Fotomaç)