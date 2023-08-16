Galatasaray'ın kasası dolup taşacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir dudak uçuklattı

Olimpia Ljubljana'yı 3. ön eleme turunda geçen Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir bekliyor. Sarı Kırmızılılar'ın play-off turunda Molde'yi geçmesi halinde gruplara kalırsa 34 milyon euroyu kasasına koyacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir dudak uçuklattı

Editör: Barış Atakan

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran Galatasaray, bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

900 BİN EURO CEPTE
Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve bu turda Zalgiris'i de 2-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar iki turda da mağlubiyet yüzü görmezken, bu başarısıyla kasasını da şimdiden doldurmaya başladı. Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, toplamda 900 bin euroyu cebine koydu.

KASA DOLUP TAŞACAK
Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu Magazin
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti
Gripten kurtulmanın en kolay yolu Sağlık
Gripten kurtulmanın en kolay yolu
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu Sağlık
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Spor
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle