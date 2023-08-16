Galatasaray'ın kasası dolup taşacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir dudak uçuklattı

Editör: Barış Atakan

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi başaran Galatasaray, bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

900 BİN EURO CEPTE

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve bu turda Zalgiris'i de 2-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar iki turda da mağlubiyet yüzü görmezken, bu başarısıyla kasasını da şimdiden doldurmaya başladı. Galatasaray şimdiye kadar 2. ön eleme turunu geçtiği için 400 bin Euro, 3. Ön eleme turunu geçtiği için ise 500 bin Euro kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, toplamda 900 bin euroyu cebine koydu.

KASA DOLUP TAŞACAK

Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalarak UEFA'dan 5M€ almayı garantilerken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa toplamda 34M€ gelir elde edecek.