Galatasaray'ın kutlamasında bir tek o ıslıklandı!

Süper Lig'de üst üste 3. toplamda da 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, dün akşam Yenikapı'da yüz binlerce taraftarıyla şampiyonluğunu kutladı. Sahneye çıkan her oyuncuya büyük sevgi gösteren taraftarlar, yalnızca Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'ı ıslıkladı.

Sahneye çıktığı anda beklemediği bir tepkiyle karşılaşan genç oyuncu, kısa sürede geri döndü. Sezon başında Ayhan Akman'ın oğluna torpil yaptığı iddiaları gündeme gelmiş ve Efe Akman'ın bu yüzden takımda yer aldığı yönünde sesler yükselmişti.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.