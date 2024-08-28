Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, sahasında Young Boys'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi, bu sezon 36 takımlı yeni bir formata geçiyor. Yeni sistemde takımlar 6 yerine 8 maç oynayacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesi 4 torba olacak ve her torbada 9 takım yer alacak.

Toplam 36 takımın katılacağı kurada, her torbadan 2 rakip çekilecek. Dolayısıyla Galatasaray, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekecek.

Lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. İlk maçlar 25-26 Eylül tarihlerinde, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio ve Real Sociedad.

Ayrıca AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice ve Twente de potansiyel rakipler arasında yer alıyor.

Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarından sonra belli olacak.