Galatasaray’ın Münih’te işi bitmedi: Yıldız oyuncu için teklif sundular

Transfere Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katarak görkemli bir giriş yapan Galatasaray, şimdi de aynı takımda bir oyuncuyu daha istiyor. Sarı-kırmızılılar yaşadığı sakatlıkların ardından Alman kulübünde fazla şans bulamayan eski oyuncu Sacha Boey’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Fransız kanat oyuncusu için Münih’e kiralama teklifini iletti. Alman ekibi kiralamaya şu aşamada sıcak bakmazken zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamaya olumlu yaklaşıyor. Oyuncuya Premier Lig ve Fransa’dan da taliplerin olduğu kaydediliyor.

Galatasaray yönetimi, Boey transferi için tüm şartları zorlarken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin seyrine göre somut adımlar atılması bekleniyor.