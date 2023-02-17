Galatasaray'a Zambiyalı golcü

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, son iddia İngiltere'den geldi.
Sarı kırmızılıların Leicester City'e Zambiyalı golcü Patson Daka için teklif yaptığı iddia edildi.
Daha'yı 2 sezon önce Salzburg'tan 30 milyon euroya transfer eden Leicester City'in cevabı beklenirken, futbolcunun son maçlarda ilk 11'e giremediği dikkat çekti.
24 yaşındaki Daka, Leicester City'de geçen sezon 38 maçta 11 gol attı. Bu sezon ise ilk 11'e girmekte zorlanan Daka, 17 maçta 3 golde kaldı.
Daka en parlak sezonunu 2020-2021 sezonunda Avusturya'nın Salzburg takımında geçirmiş, 42 maçta 34 gol atmıştı.
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