Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil: Serdar Gürler canlı yayında açıkladı

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Serdar Gürler, Beyaz TV'ye Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili itirafta bulundu.

Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil: Serdar Gürler canlı yayında açıkladı

Serdar, özellikle sosyal medyada çok fazla konuşulan ofsayt pozisyonuyla ilgili "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca pozisyon zaten ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonun" dedi.
Profesyonel oyuncu olduğu ve takım tutma gibi bir durumu olmadığını söyleyen Serdar Gürler, "Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" diye konuştu.
FLAŞ İTİRAF
Galatasaray'ın penaltısının da doğru karar olmadığını söyleyen Gürler, "Galatasaray'ın penaltısı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." dedi.

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