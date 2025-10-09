Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco'nun yeni teknik direktör arayışı sürüyor.

İstenen sonuçların alınamamasının ardından, Adi Hütter'le yollarını ayırılmıştı. Yeni teknik direktör adayları arasında Edin Terzi'nin adı geçerken, kulübün Union Saint-Gilloise'in çalıştırıcısı Sebastien Pocognoli iddiası haberlere yansındı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Monaco ve Sebastien Pocognoli anlaşmaya çok yakın.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'e 4-1 mağlup olan Monaco, Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray 25 Kasım'da Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek, 9 Aralık'ta ise Monaco deplasmanına gidecek.