Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları dün gece tamamlandı.
Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) tur atladı.
Sonuçlar şöyle:
RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)
Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)
Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)
Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)
Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)
Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)
Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)
Bu maçlardan sonra Galatasaray'ın play off maçlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı kırmızılı takıma Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.