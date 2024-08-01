Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play off oynayacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları dün gece tamamlandı.

Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) tur atladı.

Sonuçlar şöyle:

RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Bu maçlardan sonra Galatasaray'ın play off maçlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı kırmızılı takıma Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

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