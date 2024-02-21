Galatasaray'ın Sparta Prag kadrosu açıklandı. 4 yıldız kafilede yok

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off rövanş maçında yarın Çekya'da Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sahasında oynadığı ilk maçı 3-2'lik skorla kazanıp avantaj yakalayan Sarı-Kırmızılılar rövanştan da iyi bir sonuç elde edip adını Son 16 Turu'na yazdırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk; Sparta Prag maçının kadrosunu belirledi. Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un yer almadığı kafileye, sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele de dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler var: