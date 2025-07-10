Galatasaray'ın sponsoru: Ünlü iş insanının baba acısı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın sponsoru: Ünlü iş insanının baba acısı!

Son dakika... Dinçer Azaphan’ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti.

Tuncay Azaphan'ın acı haberini oğlu Dinçer Azaphan duyurdu. Azaphan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"ACI KAYBIMIZ Tunç Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanımız, aile büyüğümüz, kıymetli babamız Sayın Tuncay Azaphan’ı kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Sayın Tuncay Azaphan’ın cenazesi, 11 Temmuz 2025 Cuma günü, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Dinçer Azaphan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı"

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