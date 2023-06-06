Galatasaray’ın Uğurcan Çakır teklifi basına sızdı

Editör: Barış Atakan

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Sarı-kırmızılı ekipte sezonun kendileri adına bitmesi üzerine transfer çalışmaları hız kazandı. Hem gelecek sezon devam edecek olan yabancı kuralını hem de Muslera’nın şuan ki yaşını düşünen Galatasaray’da hedef Uğurcan Çakır transferini tamamlamak.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fanatik’in haberine göre Bordo-mavililerle ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray yönetimi milli file bekçisini kadrosuna katmak için ilk teklif olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli artı Mısırlı golcüsü Mostafa Mohammed’i önerdi.

PAZARLIK SÜRECİ OLUMLU İLERLİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan’ın takas teklifine sıcak bakmadığı ancak pazarlık sürecinin olumlu ilerlediği aktarıldı. Deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır’ın ise olası Galatasaray transferine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında.

SON YILINI KULÜBEDE GEÇİRECEK

Transfer görüşmelerinin olumlu son bulması halinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ise kontratının son yılını kulübede geçirecek.