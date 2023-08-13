Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek

Victor Nelsson’un takımdan ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışını sürdüren Galatasaray yönetiminin Wout Faes için yaptığı teklif ortaya çıktı.

5 MİLYON ARTI YUNUS AKGÜN

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Wout Faes’i kadrosuna katmak için Leicester City’e 5 milyon Euro artı Yunus Akgün teklifinde bulundu.

TRANSFERE SICAK BAKIYORLAR

Championship’te oynamak istemeyen Wout Faes’in Galatasaray’a gelmeye hazır olduğu belirtilirken Yunus Akgün’ün de İngiltere’ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Leicester City’e geçtiğimiz sezonun başında 17 milyon Euro’ya transfer edilen Wout Faes burada çıktığı 39 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.