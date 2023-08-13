Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek

Sarı-kırmızılılar Leicester City forması giyen Wout Faes için 5 milyon Euro artı Yunus Akgün teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın Wout Faes teklifi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile takas edilecek

Victor Nelsson’un takımdan ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışını sürdüren Galatasaray yönetiminin Wout Faes için yaptığı teklif ortaya çıktı.

5 MİLYON ARTI YUNUS AKGÜN
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Wout Faes’i kadrosuna katmak için Leicester City’e 5 milyon Euro artı Yunus Akgün teklifinde bulundu.

TRANSFERE SICAK BAKIYORLAR
Championship’te oynamak istemeyen Wout Faes’in Galatasaray’a gelmeye hazır olduğu belirtilirken Yunus Akgün’ün de İngiltere’ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI
Leicester City’e geçtiğimiz sezonun başında 17 milyon Euro’ya transfer edilen Wout Faes burada çıktığı 39 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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