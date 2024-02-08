Galatasaray'ın yeni transferi için: Utanç verici

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni transferi için: Utanç verici
Derrick Köhn, Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer olurken Alman kulübünde rahatsızlık yarattı.

Hannover Teknik Direktörü Stefan Leitl, transferi onaylamadığını söyledi.

46 yaşındaki teknik adam, "Bence oyuncuların serbest kalma maddelerine uymalıyız. Derrick bunu istedi. Evet, bu çok talihsiz. Bizim için talihsiz olduğunu üç kez söyledim ve elbette bizim için de talihsiz. Bu ayrılık bizi üzdü" dedi.

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Alman asıllı Ganalı sol bek, Cuma günü öğlen İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis, oyuncuya da 450 bin Euro maaş ödeyecek. Sözleşmesi 3+1 yıl olacak.

Köhn'ün Galatasaray'a transfer olmak için bazı alacaklarından vazgeçtiği bildirildi.

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