Galatasaray'ın yeni transferi Kerem küçükken Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray’ın 3.7 milyon Euro’ya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den transfer ettiği Kerem Demirbay’ın çocukken Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKKEN EN SEVDİĞİM KULÜP FENERBAHÇE'YDİ

30 yaşındaki yıldız futbolcu, Bayer Leverkusen’de oynadığı sırada katıldığı bir Youtube programında gelen “çocukken en sevdiğin kulüp neydi” sorusuna “Fenerbahçe, İstanul. Dedem babam kardeşlerim tüm ailem Fenerbahçe taraftarı. Ancak ben artık Fenerbahçe taraftarı değilim. Çocukken en sevdiğim kulüp Fenerbahçe’ydi” diyerek yanıt verdi.

İLK KEZ GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Kerem Demirbay dün akşam Kayserispor karşısında oynanan lig maçının 70. dakikasında oyuna dahil olarak kariyerinde ilk kez Galatasaray forması giydi.