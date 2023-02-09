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Zaniolo İstanbul'a geldiği gibi yardıma başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destekte bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:37
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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo'dan çalışmalara destek

Zaniolo İstanbul'a geldiği gibi yardıma başladı
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Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo da katıldı. Zaniolo, ayağının tozuyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

 

 

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