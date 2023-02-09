Zaniolo İstanbul'a geldiği gibi yardıma başladı

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.
Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo da katıldı. Zaniolo, ayağının tozuyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.
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