Galatasaray'ın yıldız transferini dünyaca ünlü gazeteci açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, sol bek transferi için rakiplerini kıskandıracak bir transfere imza atıyor.

Sarı Kırmızılılarda transfer görüşmelerini bizzat yürüten Erden Timur'un son durağı Almanya oldu.

İspanyol oyuncu Angelino ile anlaşan Galatasaray, RB Leipzig'den yıldız futbolcunun bonservisini almak üzere temaslarını sürdürüyor.

Deneyimli sol bek ile her konuda uzlaşan Timur, RB Leipzig'in talep ettiği bonservis konusunda temaslara başladı ve büyük mesafe kat etti.

Transfer haberlerinde dünyada en popüler isimlerden biri olan Fabrizio Romano, Galatasaray'In Angelino'da mutlu sona çok yakınlaştığını ifade eden bir tweet atarak; "Galatasaray sol bek Angeliño ile anlaşmaya vardı. Angeliño sadece Gala'yı istiyor, başka bir teklifi düşünmek istemiyor. Anlaşma artık Galatasaray ile RB Leipzig arasında ücret konusunda yapılan anlaşmaya bağlı." ifadelerini kullandı.





