Galatasaray'ın yıldızı TFF yetkilisinden hesap sordu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın yıldızı TFF yetkilisinden hesap sordu
PFDK'den 2 maç ceza alan Günay Güvenç soluğu Halis Özkahya'nın yanında aldı.

Trendyol Süper Lig’in 31. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadelenin başlamasına az bir zaman kala Galatasaray taraftarı tribündeki yerini aldı.

PFDK tarafından müsabaka hakemlerine hakaretten 2 maç ceza alan sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç’te karşılaşma için yedek kulübesinde değil tribünde yer alıyor.

Takımını desteklemek için stada geldiği sırada TFF gözlemcisi Halis Özkahya ile karşılaşan Günay Güvenç hareketi dikkat çekti.

Koşarak Halis Özkahya’nın yanına giden tecrübeli file bekçisi aldığı ceza nedeniyle dert yandı.

İlgili Haberler
Ali Koç ligden çekilme ile ilgili kararını açıkladı. Flaş Süper Kupa detayı
Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu
İstanbulspor: 0 Çaykur Rizespor: 4
İstanbulspor: 0 Çaykur Rizespor: 4
Fenerbahçe Galatasaray'ı ikiye böldü
Muslera'nın tarihi gecesi. Tüm takım destek verdi
Ali Koç Erden Timur'u tehdit etti: Yarım akıllı Fenerbahçe seni not etti her gece yatarken bizi düşün
Galatasaray'ın Hatay maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz karar
Rizespor'un hasreti bitti. 4 köşe oldular
Son Haberler
Ali Koç ligden çekilme ile ilgili kararını açıkladı. Flaş Süper Kupa detayı Spor
Ali Koç ligden çekilme ile ilgili kararını açıkladı. Flaş Süper Kupa detayı
Fenerbahçe'den Pendikspor'a 'Galatasaray'ın arka bahçesi' tepkisi Spor
Fenerbahçe'den Pendikspor'a 'Galatasaray'ın arka bahçesi' tepkisi
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında? Gündem
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında?
Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu Spor
Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu
Manisa'da skandal iddia. Eski başkan belediye hesabından milyonlarca liralık ödeme yapmaya çalışmış Gündem
Manisa'da skandal iddia. Eski başkan belediye hesabından milyonlarca liralık ödeme yapmaya çalışmış
Jandarma uzman çavuş silahını temizlerken kendisini vurdu Gündem
Jandarma uzman çavuş silahını temizlerken kendisini vurdu
Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü Gündem
Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü