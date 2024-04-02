Galatasaray'ın yıldızı TFF yetkilisinden hesap sordu

Trendyol Süper Lig’in 31. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadelenin başlamasına az bir zaman kala Galatasaray taraftarı tribündeki yerini aldı.

PFDK tarafından müsabaka hakemlerine hakaretten 2 maç ceza alan sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç’te karşılaşma için yedek kulübesinde değil tribünde yer alıyor.

Takımını desteklemek için stada geldiği sırada TFF gözlemcisi Halis Özkahya ile karşılaşan Günay Güvenç hareketi dikkat çekti.

Koşarak Halis Özkahya’nın yanına giden tecrübeli file bekçisi aldığı ceza nedeniyle dert yandı.