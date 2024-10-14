Galatasaray’ın yıldızına Real Madrid kancası

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Galatasaray’ın yıldızına Real Madrid kancası

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez’e Real Madrid’in ilgisi olduğu ortaya çıktı. İspanyol devinin reddedilmesi zor bir teklif yapabileceği belirtiliyor.

Galatasaray’ın yıldız ismine Real Madrid’in ilgilisi olduğu ortaya çıktı. Gelen son haberlere göre İspanyol devi, sarı kırmızılıların Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez’i transfer etmek istiyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid, ara transferde Galatasaray’ın kapısını reddedilmesi zor bir teklifle çalabilir.

Davinson Sanchez’in de böyle bir teklif gelmesi durumunda Başkent ekibine gitmeyi istediği bildirildi.

28 yaşındaki oyuncu 2023 yılı yazında Tottenham’dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray’a transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu sezon başından bu yana çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu Teknik Direktör Okan Buruk’un savunmada en çok güvendiği isim olarak öne çıkıyor.

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