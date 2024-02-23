Galatasaray'la ve Icardi'yle dalga geçtiler! Sparta Prag'tan kızdıran paylaşımlar

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Galatasaray'la ve Icardi'yle dalga geçtiler! Sparta Prag'tan kızdıran paylaşımlar
Galatasaray'ın Sparta Prag'a 4-1 yenilmesinin ardından Çekya kulübünden üst üste paylaşımlar geldi.

Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Çekya kulübü maçın ardından üst üste yaptığı paylaşımlarla sarı kırmızılıları kızdırdı.

İlk paylaşımda "Thor" filmindeki bir sahne alıntılandı.

Galatasaray videoda İskandinav tanrısı Thor'un çekici ile parçaladığı "Taş Devi" isimli karakter olarak gösterildi. Çek ekibi kendi armasını ise Thor karakterinin üzerine yapıştırdı.

Ardından da Sparta Prag'ın 3. golünü kaydeden Haraslin, Icardi ile özdeşlesen gol sevincini yaptığı fotoğraf paylaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar buna da büyük tepki gösterdi.

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