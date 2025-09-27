Galatasaraylı Ergin Ataman'dan flaş Osimhen eleştirisi!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, S Sport'a verdiği röportajda Türk futboluyla ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMAK İÇİN Mİ BÜTÜN BUNLAR?"

Futbolda harcanan yüksek paralara rağmen Avrupa'da başarı gelmemesine değinen Ataman, “Türkiye’de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var ama Avrupa’da bir başarı yok. Benim takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro… Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar? Benim için kıstas Avrupa’da başarılı olmak. Katıldığın bir kupada yarı final oynamak. İlla şampiyon olman şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Sürekli hakem konuşuluyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi, yapılar, tartışmalar… Hep aynı şeyler.”

Öte yandan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından önce düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin herhangi bir soru sormamasına da değinen Ergin Ataman, " "Fenerbahçe-Beşiktaş maçını televizyondan izledim. Müthiş bir atmosfer. Oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada." dedi.

"EUROBASKET'İN EN İYİ BASKETBOL OYNAYAN TAKIMIYDIK"

Sözlerine 12 Dev Adam’ın EuroBasket 2025’teki performansıyla devam eden Ataman, turnuvada en iyi basketbolu oynayan takım olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Biz EuroBasket’in en iyi basketbol oynayan takımıydık. Sırbistan’ı belki de turnuvanın en heyecanlı maçında mağlup ettik. Ev sahibi Letonya’yı 20 sayı farkla yendik. Yarı finalde Yunanistan karşısında tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımın milli forma için verdikleri fedakarlıkları görmek bana büyük moral verdi.”

"BU JENERASYON MUTLAKA ALTIN MADALYA KAZANACAK"

Milli takımı uzun vadeli hedeflere hazırladıklarını vurgulayan Ataman, altın madalyaya olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kadroyla tecrübe kazandık. Finali elimizden kaçırdık ama bir sonraki turnuvada bu olmayacak. Olimpiyatlara katılmak istiyoruz, çünkü Türk basketbolu tarihinde bu gerçekleşmedi. Bu jenerasyon mutlaka bir altın madalya kazanacak. Avrupa ikinciliği çok büyük gurur, ama şampiyonluk elimizin içinden kaçtığı için biraz buruk hissediyorum.”