Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi

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Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi
Avukat Rezan Epözdemir PFDK sevklerini değerlendirdi.

Galatasaray eski asbaşkanı ve ünlü Avukat Rezan Epözdemir Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair yapılan PFDK sevklerini değerlendirdi.

Yapılan sevklerin hukuki dayanağının olmadığını söyleyen Epözdemir Fenerbahçeli oyunculara verilen cezaların 1 maça indirileceğini söyledi.

İşte Rezan Epözdemir’in açıklamaları

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan sevkler açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.

Bazı oyuncuların PFDK'ya sevk edilmemesi ve müellifi oldukları olayların görmezden gelinmesi, sevk edilenler bakımından Futbol Disiplin Talimatı'nın Saldırı başlıklı 44. Maddesi yerine, iki taraflı bir kavga varmış gibi 45. madde uyarınca " Kavga"dan sevk yapılması manidar ve düşündürücüdür.

Buradaki temel hedef PFDK tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. Maddesine göre "Haksız Tahkrik" kurumunu uygulayarak futbolcuların cezasını 1 maça indirmektir.

Bunu tarihe not olarak düşüyorum. Adil ve hakkaniyet perspektifinde yürümesi için hukuki sürecin takipçisi olacağız”

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