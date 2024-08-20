Galatasaraylı Gabriel Sara yılın 11'inde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı Gabriel Sara yılın 11'inde

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Championship’te Yılın 11’ine seçildi.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Championship’te geçtiğimiz sezonun en iyi 11’ine seçildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği’nin belirlediği yılın 11’inde Gabriel Sara en çok oy alan isimler arasına girmeyi başardı.

Sarı-Kırmızılı ekip Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Norwich City'den transfer etti.

Brezilyalı futbolcu geçen sezon İngiliz ekibinde 53 resmi maça çıktı, 4 bin 604 dakika süre alıp 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezonun en iyi 11’i şu isimlerden oluştu:

Illan Meslier
Kyle Walker-Peters
Ethan Ampadu
Jannik Vestergaard
Leif Davis
Gabriel Sara
Kiernan Dewsbury-Hall
Archie Gray
Sammie Szmodics
Crysencio Summerville
Adam Armstrong

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