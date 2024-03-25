Galatasaraylı Nelsson'dan olaylı Trabzon Fenerbahçe maçı tepkisi

Ali Öncü
Galatasaraylı Nelsson'dan olaylı Trabzon Fenerbahçe maçı tepkisi
Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Nelsson, Trabzon'da yaşanan olayları ülkesi Danimarka'da değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, sahada yaşanan gergin anlarla gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Victor Nelsson, maçtaki tansiyon yükselten olaylar hakkında yorumlarda bulundu.

Ülkesindeki bir röportajda Nelsson, yaşananlar karşısında duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Danimarka’nın Bold gazetesine göre, Nelsson olaylar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Nelsson, “Trabzon’daki olaylar eleştiriye açık davranışlardı. Bir daha asla yaşanmamalı. Hiç hoş sahneler değildi” şeklinde konuştu.

Maçın son dakikalarını anlatırken, “Son on dakikayı izleyip Fenerbahçe’nin gol atmasını istemedim, fakat gol geldi. Ardından yaşananlar ise eleştirinin de ötesindeydi” dedi.

Türk futbolundaki son olayların kendisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda ise Nelsson, “Hayır, etkilemedi” yanıtını verdi.

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