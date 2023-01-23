Galatasaray'da beklentilerin altında kalan İsviçreli oyuncu Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı.
SALERNITANA İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Salernitana, Seferovic'i transfer etmek istiyor.
Salernitana'nın, Seferovic için temaslara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
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