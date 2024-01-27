Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar
Galatasaray Daikin'in milli voleybolcusu İlkin Aydın, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Milli Takım'ın yıldızı İlkin Aydın, takımıyla 2 yıllık daha sözleşme imzalamasının nedenini açıkladı.

İlkin Aydın, "Galatasaray'la görüşürken ilk sorum 'Seneye ne yapıyoruz?' şeklinde oldu. İyi bir takım kuruyor muyuz? Evet? O zaman bu benim için yeterli oldu" dedi.

Yeni sözleşme imzalamasının para olmadığını ileri süren İlkin Aydın, "Seneye iyi bir takım kuracağız dediklerinde benim kalbimi çaldılar" ifadesini kullandı.

İlkin Aydın "Benim ilk hedefim Galatasaray'da bayrak oyuncu olmaktansa önce Galatasaray ile başarılı olmak. Ondan sonra tabii onlar beni o gözle görürse mutluluk duyarım" diye konuştu.

İlgili Haberler
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Son Haberler
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı Spor
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Şimal hayranlarını sevindirecek haber. Beyin tümörü operasyonu geçirmişti Magazin
Şimal hayranlarını sevindirecek haber. Beyin tümörü operasyonu geçirmişti
Genç bir kadın verdiği tavsiyeyle gündem oldu: "Soğuk havalarda arabalı sevgili yapın" Video
Genç bir kadın verdiği tavsiyeyle gündem oldu: "Soğuk havalarda arabalı sevgili yapın"
Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor Spor
Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor
Mehmet Şimşek şifreli dolar mesajı mı verdi? Sözlerinin perde arkasında ne var? Gündem
Mehmet Şimşek şifreli dolar mesajı mı verdi? Sözlerinin perde arkasında ne var?
Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu Magazin
Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu