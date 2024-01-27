Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar

Galatasaray ve Milli Takım'ın yıldızı İlkin Aydın, takımıyla 2 yıllık daha sözleşme imzalamasının nedenini açıkladı.

İlkin Aydın, "Galatasaray'la görüşürken ilk sorum 'Seneye ne yapıyoruz?' şeklinde oldu. İyi bir takım kuruyor muyuz? Evet? O zaman bu benim için yeterli oldu" dedi.

Yeni sözleşme imzalamasının para olmadığını ileri süren İlkin Aydın, "Seneye iyi bir takım kuracağız dediklerinde benim kalbimi çaldılar" ifadesini kullandı.

İlkin Aydın "Benim ilk hedefim Galatasaray'da bayrak oyuncu olmaktansa önce Galatasaray ile başarılı olmak. Ondan sonra tabii onlar beni o gözle görürse mutluluk duyarım" diye konuştu.

