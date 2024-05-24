Galatasaraylı yıldızın tribünlere yaptığı hareket olay olmuştu. 3 maç men edildi

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Galatasaraylı yıldızın tribünlere yaptığı hareket olay olmuştu. 3 maç men edildi

Karşıyaka tribünlerine cinsel organını gösteren Buğrahan Tuncer 3 maç men cezası aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off serisinde Galatasaray Ekmas ve Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen serinin 3. Maçında Galatasaray’ı mağlup eden Karşıyaka durumu 2-1’e getirmiş ve yarı finale yükselmişti.

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ELİYLE CİNSEL ORGANINI GÖSTERMİŞTİ

Ancak karşılaşma sırasında Galatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer’in yaptığı hareket maçın önüne geçmişti.

5. faulünü yaptıktan sonra kenara doğru ilerleyen Tuncer Karşıyaka taraftarlarına bakarak eliyle cinsel organını göstermişti.

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FEDERASYON CEZASINI VERDİ

Tunçer’in bu hareketi sahayı karıştırırken geçen beş günün ardından TBF Disiplin Kurulu maça dair cezaları açıkladı.

Alınan karara göre Galatasaray Ekmas oyuncusu Buğrahan Tuncer, 3 maçtan men ve 87 bin 500 liralık bir para cezası aldı. Göksenin Köksal ise 1 maç men ve 87 bin 500 liralık para cezasına çarptırıldı.

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