Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi

Süper Lig lideri Galatasaray'da beklenen son gerçekleşiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, taraftarları üzecek bir adım attı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 14. yılını geçiren ve başarıdan başarıya koşarak adını kulüp ve Süper Lig tarihine yazdıran Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Uzun süredir geleceği hakkında vereceği karar merakla beklenen Uruguaylı isim kararını vererek flaş bir adım attı.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fernando Muslera eşi ile görüşerek Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Deneyimli file bekçisinin, geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını ülkesine gönderdiği kaydedildi. Uruguay'da kulüp satan alan Muslera için Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında özel jestler yapmayı planladığı belirtildi.

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TAM 17 KUPA KAZANDI

2011-2012 sezonunda bu yana Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 7 Süper Lig, 6 Türkiye Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşayarak toplamda 17 madalyayı boynuna astı. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 39 yaşındaki kaleci kalesinde 53 gol görürken, 10 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.

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