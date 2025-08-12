Galatsaray'dan Cuesta kararı! İsteyen kulüplere net mesaj iletildi

Galatasaray Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile bu yaz döneminde yollarını ayırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar kiralamaya sıcak bakmıyor.

Yönetim, Cuesta ile ilgilenen Spartak Moskova ve Vasco de Gama'ya kiralama tekliflerini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Cuesta'nın ayrılığıyla ilgili bu hafta sıcak gelişmelerin yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray formasıyla yalnızca 9 maça çıkan Cuesta'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Euro