Galaxy S23 FE ne zaman çıkacak? Galaxy S23 FE fiyatı nedir?

Samsung markasının yeni model cep telefonu Galaxy S23 FE’nin tanıtım tarihi belli oldu. Yeni Galaxy S23 FE 4 Ekim’de bazı ülkelerde tanıtılmaya başlanacak. Peki, Galaxy S23 FE ne zaman çıkacak? Galaxy S23 FE fiyatı nedir?

Galaxy S23 FE ne zaman çıkacak? Galaxy S23 FE fiyatı nedir?

Samsung’un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. 4 Ekim’de lansmanı gerçekleşecek Galaxy S23 FE’ye dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galaxy S23 FE ne zaman çıkacak? Galaxy S23 FE fiyatı nedir?

4 Ekim Çarşamba günü lansmanı gerçekleşecek olan yeni Galaxy S23 FE önemli değişiklikler bulunuyor. Bu da yeni modelin tüm özelliklerinin 4 Ekim’den itibaren netleşeceği anlamına geliyor.

Galaxy S23 FE modelinin Ekim ayı sonuna doğru Türkiye’de de sarışa çıkması bekleniyor.

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SAMSUNG GALAXY S23 FE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

S2 FE’nin Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da yeni modelin GB durumuna göre farklı fiyata sahip olacağı söylenebilir.

Samsung’un halihazırdaki fiyat listeleri ise şöyle;

Galaxy S23 (128 GB) - 34 bin 999 TL Galaxy S23 (256 GB) - 36 bin 999 TL Galaxy S23+ (256) - 44 bin 999 TL Galaxy S23 Ultra (256 GB) - 57 bin 999 TL Galaxy S23 Ultra (512 GB) - 60 bin 999 TL Galaxy S23 Ultra (1 TB) - 65 bin 999 TL S23 FE modellerinin de bu fiyatlara yakın bir şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Net rakamlar tanıtımın gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak.

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GALAXY S23 FE ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung henüz Galaxy S23 FE hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sızıntılara göre cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, 6.4 inç 120 Hz Full HD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.

6 veya 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 25W hızlı şarjı destekleyecek.

Telefon bazı ülkelerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile, bazılarında ise Exynos 2200 işlemci ile piyasaya sürülecek.

Galaxy S23 FE, 10 megapiksel selfie kamerası ile birlikte gelirken, arka yüzünde 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunacak.

Sızdırılan bilgilere göre telefon, dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

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