Galericiden araba yerine çok sayıda silah çıktı

Kaynak: İHA
Galericiden araba yerine çok sayıda silah çıktı

Adana'da Seyhan polisi galericiye yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir galericiye yönelik düzenlediği operasyonda 6 ruhsatsız silah ve 168 mermi ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Enes Kaan S.'in işyerinde ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Ekipler, Yeşiloba'daki işyerine baskın düzenledi.

Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 168 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli Enes Kaan S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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