Galerideki araçları benzin döküp yaktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galerideki araçları benzin döküp yaktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir galerinin önündeki 2 aracın üzerine benzin dökerek yakan 2 kişi Antalya'da yakalandı. Kundaklama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi 5066 Sokak'taki galerinin önündeki 2 araç kundaklandı. Araçlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Olay yerinin yakınında ikamet eden vatandaşların, 2 kişinin gelerek benzin dökerek araçları yaktığını söylemesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.


Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve Antalya'ya kaçtıklarını belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda İbrahim Can Kamber ve Sefa Yiğit Arslan isimli 2 şüpheli Antalya'da yakalanarak Manavgat'a getirildi.

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Manavgat Emniyetindeki işlemlerinin ardından suçlarını itiraf eden İbrahim Can Kamber ve Sefa Yiğit Arslan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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