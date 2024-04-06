Galip Vidinlioğlu Kastamonu Belediyesi'ne veda etti

Kaynak: Kastamonu Açıksöz Gazetesi
Galip Vidinlioğlu Kastamonu Belediyesi'ne veda etti
2019 yerel seçimlerini büyük bir farkla kazanarak göreve gelen ve 2024 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyen eski Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı.

2019 yerel seçimlerinde Kastamonu'da kullanılan 61.802 geçerli oyun 30.621'ini alarak belediye başkanı seçilen ve son seçimde aday gösterilmeyen Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinoğlu, Belediye çalışanlarıyla vedalaştı.

Zaman zaman duygusal anlara sahne olan vedalaşmada 5 yıllık mesai arkadaşlarıyla teker teker vedalaşan Vidinlioğlu, sosyal medya platformu X üzerinden "5 yıllık süre zarfında birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğum kıymetli Kastamonu Belediyesi ailesi ile vedalaştım. Her zaman Kastamonu için en iyisi hedefiyle gece gündüz demeden birlikte mesai harcadığımız tüm personelimize emekleri, özverileri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de şehrimiz için yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Kazanan hep Kastamonu'muz olsun" açıklamasında bulundu.

2024 yerel seçimlerinde 31.810 oy alan CHP'li aday Hasan Baltacı ipi göğüslerken, geçen seçimi 30.621 oyla kazanan MHP'li Vidinlioğlu yerine partisinin aday gösterdiği Yüksel Aydın 4.464 oyda kaldı.

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