Galler Türkiye maçının ilk yarısında gol yok

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Galler ile karşılaşıyor.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

MONTELLA'NIN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMASI

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Montella'nın sözleri şu şekilde:

"Çok tempolu ve fiziksel bir maç bekliyor bizi. Devamlılığı getirmemiz ve kompakt oynamamız lazım. Mesafeleri iyi ayarlamamız lazım."

"Hedeflerimiz ve çalışmalarımız her zaman kazanmak üzerine. Geçen sene birçok ilki başardık, umarım burada da ilk kez kazanabiliriz."

"Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz."